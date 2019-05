Die 18.Basketball-Weltmeisterschaft findet vom 31. August bis 15. September 2019 in Peking, Guangzhou, Nanjing, Shanghai, Wuhan, Shenzhen, Foshan und Dongguan statt. Erstmals nehmen 32 Teams teil.

Im Vorfeld der Veranstaltung stellten TCL und FIBA am 23. Mai 2019 die von TCL gestaltete "TCL Player of The Game"-Trophäe für die Basketball-Weltmeisterschaft 2019 vor. Zur gleichen Zeit begann auch die Nominierung für die Trophäe. TCL, das das Basketball-Projekt von allen chinesischen Unternehmen bereits am längsten begleitet hat, fördert die Entwicklung der Branche seit der Markentransformationen im Jahr 2009. Zunächst unterstützte TLC das chinesische Basketball-Nationalteam und später die CBA-Liga. Im Jahr 2018 wurde TCL globaler FIBA-Partner.

Die Weltmeisterschaft ist die erste internationale Basketball-Veranstaltung in China. Als solcher wird ihr große Aufmerksamkeit auf globaler Ebene zuteil. Im Fokus des Wettbewerbs steht der Starspieler, der die Auszeichnung "Player of The Game" erhalten wird. TCL besitzt das Nominierungsrecht für die "Player of The Game"-Trophäe und ist für deren Gestaltung und Produktion verantwortlich. Die Mission des TCL Industrial Design Centre ist es, die Essenz der chinesischen Kultur im internationalen Basketball einfließen zu lassen und der Welt Chinas Verständnis der Basketball-Kultur zu demonstrieren.

Das Kernelement des Logos für die Basketball-Weltmeisterschaft 2019 basiert auf der Gesichtsbemalung, die in der Peking-Oper typisch ist. Daher hat sich TCL Industrial Design Centre von dem Kämpferkostüm der Oper inspirieren lassen, das Symbol für Kampf und die Bereitschaft zum Kämpfen ist. TCL hofft, dass das einzigartige Trophäendesign den Führungsgeist von "Born to Lead" sowie den Mut und den Wunsch der Spieler auf dem Feld, den Sieg davonzutragen, visualisiert und damit gleichzeitig die Markenidentität und die Kultur von TCL repräsentiert.

Die offizielle Nominierung für die "TCL Player of The Game"-Trophäe hat am 23. Mai begonnen. Willkommen bei dem offiziellen Weibo- und WeChat-Konto von TCL "The Creative Life": Wir hoffen, dass Sie bei der diesjährigen Weltmeisterschaft dabei sein werden!

