Gartner hat Planview im "Gartner-Magic-Quadrant für Projekt- und Portfoliomanagement" vom Mai 2019 zum führenden Unternehmen ernannt, das im zweiten Jahr in Folge für seine Umsetzungsfähigkeit am besten und für die Vollständigkeit der Vision am höchsten positioniert ist. Gartner bewertete das Produktangebot von Planview rund ums Projektportfolio-Management (PPM).

Zu den PPM-bezogenen Produkten von Planview gehören Planview Enterprise One für das unternehmensweite Portfolio- und Ressourcenmanagement, Planview PPM Pro für das Portfolio- und Ressourcenmanagement für den Mittelstand, Planview LeanKit für Lean and Agile Delivery, Planview Projectplace für das kollaborative Arbeitsmanagement und Planview Spigit für das Innovationsmanagement in Unternehmen.

Laden Sie ein kostenloses Exemplar des Gartner-Magic-Quadrant für den Projekt- und Portfoliomanagementbericht 2019 herunter.

Gartner: "Die Skalierung des digitalen Geschäfts erfordert von den PPM-Führungskräften neue Ansätze für die strategische Planung und Umsetzung und fördert erfolgreiche Initiativen und Programme zur Geschäftsumwandlung. PPM-Führungskräfte müssen vereinfachte Wege beschreiten, um verschiedene Arten von PPM-Tools zu verwenden, um sowohl die Entscheidungsfindung als auch die Ausführung zu unterstützen, ohne Technologie-Redundanz einzuführen". 1

"In der sich wandelnden Arbeitswelt von heute müssen Unternehmen überdenken, wie sie Strategie und Lieferung verbinden. Strategische Planung und Portfoliomanagement waren noch nie so wichtig, aber die Verbindung mit Liefer-Teams erfordert die Einbeziehung der unterschiedlichen Team-Arbeitsweisen von traditionellen Projekten bis hin zu Lean-Agile und unstrukturierter Zusammenarbeit", so Patrick Tickle, Produktleiter von Planview. "Die Lösungen von Planview ermöglichen es unseren Kunden, die idealen Erfahrungen für jedes Team auszuwählen und gleichzeitig die strategische Ausrichtung über alle Ansätze der Arbeitsausführung hinweg sicherzustellen."

Kunden von Planview Enterprise One und Planview PPM Pro können die Benutzerlizenzierung von Planview Team Member Flex nutzen, um die richtige Erfahrung für die Arbeitsweise jedes Teams zu ermitteln. Unternehmen können die beste Kombination aus Lean-Agile-, kollaborativen oder traditionellen PPM-Teammitgliedern wählen, mit der Möglichkeit, regelmäßig zwischen den Benutzererfahrungen zu wechseln, wenn sich die Arbeitsabläufe ändern. Letztendlich ist die geleistete Arbeit auf den integrierten Strategie- und Portfolioplan zurückzuführen, der Stakeholder-Sichtbarkeit bietet, die organisatorische Ausrichtung fördert und eine unternehmensweite Transformation ermöglicht.

Planview wird auf den Gartner Program Portfolio Management Summits 2019 in London, England, vom 5. bis 6. Juni und in Washington, D.C., vom 17. bis 19. Juni zeigen, wie seine Lösungen die Strategie in die Praxis umsetzen.

