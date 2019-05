"Mittelbayerische Zeitung" zu Trump:

"Das Strickmuster, nach dem Trump Außenpolitik betreibt, lässt sich inzwischen gut erkennen. Erst stößt er Drohungen aus, die so massiv sind, dass sie übertrieben wirken. Dann rudert er zurück, und preist sich als Friedensstifter, der gerade eine große Gefahr abgewendet hat. Dahinter steckt die Vorstellung des selbst ernannten "Verhandlung-Künstlers", er müsse erst eine Position der Stärke aufbauen, von der aus er dann Abstriche machen könne. So durchsichtig Trumps Vorgehen auch sein mag, so wenig scheint er es innerhalb seiner eigenen Regierung abgestimmt zu haben. Allen voran nicht mit Sicherheitsberater John Bolton, der sich gegen Verhandlungen mit Nordkorea und für ein robustes Vorgehen gegen Iran ausgesprochen hat."/yyzz/DP/he

AXC0028 2019-05-31/05:36