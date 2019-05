Electronic Gaming: Spielend Rendite einfahren

Im Konsolenbereich treten das japanische Traditionshaus Nintendo (WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007) (Switch), Sony (WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009) (PlayStation 4) und Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) (Xbox One) gegeneinander an. Natürlich bleiben auch PC-Spiele sehr beliebt. In den vergangenen Jahren haben jedoch weniger aufwendige, allerdings sehr fesselnde Internetspiele einen regen Zulauf erlebt.

Im Bereich der Online-Spiele sorgt unter anderem der chinesische Technologiekonzern Tencent (WKN: A2N7WQ / ISIN: US88034P1093) für Aufsehen. Schließlich bewegt sich das Unternehmen auf dem wichtigsten Videospielemarkt der Welt. Umso begeisterter zeigten sich Marktteilnehmer, als bekannt wurde, dass Tencent den Vertrieb für die Nintendo-Konsole Switch in China übernehmen möchte. Diese Zusammenarbeit könnte beiden Konzernen einen Schub verleihen. Sie sind jedoch nicht allein, wenn es um den Videospielemarkt geht.

Den vollständigen Artikel lesen ...