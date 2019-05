Bei den Patentanmeldungen der deutschen Hochschulen liegt Nordrhein-Westfalen auf dem ersten Platz vor Sachsen. Das geht aus einer Auswertung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) in München hervor. Demnach meldeten die Hochschulforscher aus NRW im vergangenen Jahr 129 Patente an, ihre sächsischen Kollegen 77. Auf den Plätzen drei und vier folgen Baden-Württemberg (69) und Bayern (60). Die Münchner Behörde wollte am Freitag ihren neuen Jahresbericht vorlegen.

2014 waren noch 142 Patentanmeldungen aus Sachsen gekommen - doppelt so viele wie die damals von nordrhein-westfälischen Hochschulen angemeldeten 70 Patente. Auch die erfinderischste Hochschule ist demnach mittlerweile eine nordrein-westfälische Einrichtung: die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen meldete 44 Patente an und lag damit vor der TU Darmstadt mit 39 Anmeldungen.

Allerdings zeichnen die Patentanmeldungen beim Deutschen Patentamt kein vollständiges Bild. Dies liegt daran, dass manche Hochschulen Erfindungen ihrer Wissenschaftler beim ebenfalls in München ansässigen Europäischen Patentamt anmelden. Auch kommt es vor, dass Wissenschaftler Start-ups gründen und ihre Patente unter eigenem Namen registrieren lassen, wenn sie auf eine kommerzielle Verwertung hoffen./cho/DP/zb

