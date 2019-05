=== *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Mai 10:00 IT/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Mai *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj *** 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und US-Außenminister Pompeo, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,1% gg Vj *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,6 *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 101,0 1. Umfrage: 102,4 zuvor: 97,2 18:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz des Journal of Money, Credit and Banking, New York *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Mai - EU/Ratingüberprüfungen für Irland (S&P), Österreich (Fitch), Bulgarien (S&P), Lettland (Moody's), Liechtenstein (S&P) ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2019 00:06 ET (04:06 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.