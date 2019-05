KKR ist eine der bekanntesten und ältesten New Yorker Adressen für Investments direkt oder indirekt (via Fonds), häufig auch im Zuge von Partnerschaften. Damit schafft sich Springer eine excellente zusätzliche Finanzierungsbasis außerhalb der Börse. Auf diese Weise würde vorbehaltlich der Einzelheiten die bisherige Mehrheit der Familie Springer unter die Majorität sinken und damit an unternehmerischer Freiheit gewinnen. CEO Döpfner macht es richtig: Alle Gelder im Springerkonzern dienen dem Ausbau der digitalen Kommunikation. Der Kurssprung von 20 % aufgrund dieser Nachricht war etwas heftig, Kurse um rund 50 Euro sind eine brauchbare Grundlage für weitere Investments.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info