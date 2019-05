The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000RLP1130 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2019 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2005579995 LB HESS.-THUER.MTN 19/31 BD02 BON EUR N

CA 47A1 XFRA CA0462962089 ASTORIUS RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA ABC XFRA DK0061111739 ABACUS MEDICINE AS EO-,05 EQ00 EQU EUR Y

CA H7T2 XFRA KYG4672N1198 HUTCHISON CH.MEDIT. LS-,1 EQ00 EQU EUR N

CA V72G XFRA SE0012454379 BETSSON AB B EQ00 EQU EUR N