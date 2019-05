FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NY4B XFRA US18539C1053 CLEARWAY ENERGY A NDL-,01 0.180 EUR

NY41 XFRA US18539C2044 CLEARWAY ENERGY C DL-,01 0.180 EUR

LIN XFRA IE00BZ12WP82 LINDE PLC EO 0,001 0.790 EUR

KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.054 EUR