FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AVK1 XFRA HK0000084183 AEON STORES(HK)R.L. 0.025 EUR

OT7 XFRA BE0974276082 ONTEX GROUP NV EO -,01 0.410 EUR

FHJB XFRA LU0033049577 UBSLBF-EUR FLEXIBLE PD 1.890 EUR

C0V XFRA CNE100001QW3 CHINA EVERB.BANK CO.H YC1 0.021 EUR

SWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.593 EUR

5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.036 EUR

ORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.180 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR

WW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.072 EUR

0CYA XFRA US15911M1071 CHANGYOU.COM LTD.ADR CL A 8.440 EUR

CSN XFRA US1263491094 CSG SYS INTL DL-,01 0.200 EUR

RC8 XFRA LR0008862868 ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 0.629 EUR

8WY XFRA KYG981491007 WYNN MACAU LTD 0.051 EUR

SHS XFRA HK0604011236 SHENZHEN INV.(CONS.) 0.013 EUR

RIA XFRA HK0281001443 RIVERA (HLDGS)LTD 0.005 EUR

GUZ XFRA HK0123000694 YUEXIU PPTY CO.LTD. 0.006 EUR

GUE XFRA HK0000065869 GUOTAI JUNAN INTL. 0.002 EUR

32A XFRA GRS495003006 AEGEAN AIRLINES EO -,65 0.600 EUR

BIF XFRA FR0000120966 SOCIETE BIC INH. EO 3,82 3.450 EUR

4G8 XFRA FR0000032526 GUERBET SA INH. EO 1 0.850 EUR

ACE1 XFRA ES0132105018 ACERINOX SA NOM. EO -,25 0.300 EUR

HLQ1 XFRA DE000HLB88G7 LB.HESS.-THR. GEN.06/21 5.220 %

D4FA XFRA DE000A0E5U85 DEPFA FDG III 05/UND. FLR 0.001 %

G5HA XFRA CNE100000569 GUANGZHOU R+F PR. H CONS. 0.095 EUR

YZCA XFRA CNE1000004Q8 YANZHOU COAL MNG H YC 1 0.070 EUR

QIN XFRA CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS CO. H YC1 0.021 EUR

ZCH XFRA CNE1000002V2 CHINA TELECOM H YC 1 0.014 EUR

AQE XFRA CNE1000001W2 ANHUI CONCH CEMENT H YC1 0.219 EUR

AD2 XFRA CNE1000001S0 AIR CHINA LTD. H YC 1 0.013 EUR

SM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY 0.279 EUR

SO7 XFRA BMG6389N1002 NAN HAI CORP.LTD. HD-,01

B3K XFRA BE0003764785 ACKERMANS + VAN HAAREN 2.320 EUR

YSM XFRA FR0013199916 SOMFY S.A. INH. EO -,20 1.400 EUR

YT8 XFRA CNE100001FW6 INNER MONG.YITAI H YC 1 0.065 EUR

K1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.162 EUR