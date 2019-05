FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

T9P XFRA KYG886801060 TIANJIN PORT DEV.H. HD-10

2NN XFRA NL0010773842 NN GROUP NV EO -,12

PB3 XFRA CA7319161021 POLYMET MINING CORP.

XFRA CA0462961099 ASTORIUS RESOURCES LTD

KRY0 XFRA FI4000369657 GLASTON OYJ