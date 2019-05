FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.05.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SMLU XFRA DE000A1161M1 IM-I.G.SACHS EQ.FA.I.EU.A

4GP XFRA MX01UR000007 URBI DESARROLLOS URBANOS

LRC XFRA FR0010307819 LEGRAND S.A. INH. EO 4

TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10

SMLW XFRA DE000A1XES75 IM-I.G.SACHS E.F.I.W. ADZ

EMSM XFRA DE000A1JM6G3 IM-I.MSCI EMERGING MKTS A

P500 XFRA DE000A1JM6F5 I.M.-I.S+P 500 UETF ACC

XAAG XFRA DE000A2DPAL3 IM-I.BLOOM.COMM.X-AGRI.DZ

SMLD XFRA DE000A119M42 IM-I.MO.US EN.IN.MLP DDZ

SMLP XFRA DE000A119M34 IM-I.MO.US EN.IN.MLP ADZ

SMLN XFRA DE000A119T29 IM-I.JPX-NIKKEI 400 A

D500 XFRA DE000A141DW0 I.M.-I.S+P 500 UETF D

FEEM XFRA DE000A2N4YU7 IM-I.GS EQ.FA.I.EM ADL DZ

MXUK XFRA DE000A2DPCP0 IM-I.MSCI EUROPE X-UK ADZ

6D8 XFRA US26078J1007 DOWDUPONT INC. O.N.