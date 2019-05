Bekommt SPD-Chefin Andrea Nahles einen Gegenkandidaten? Bislang hat sich noch niemand aus der Deckung gewagt - doch innerhalb der Fraktion rumort es.

Der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs rechnet nicht mit einer Kampfabstimmung um den Vorsitz der SPD-Fraktion. "Wer sich hätte melden wollen, hätte das am Mittwoch tun können. Und meiner Meinung nach auch tun müssen", sagte der Sprecher des Seeheimer Kreises - einer konservativen SPD-Strömung, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag).

Er glaube, es werde am kommenden Dienstag eine Kandidatin geben, und die werde auch gewählt werden. "Sozialdemokraten sind in Zeiten der Krise solidarisch", sagte Kahrs. Allerdings hat Nahles laut einem Medienbericht bei Probeabstimmungen in den drei Parteigruppen am Mittwoch keine Mehrheit bekommen.

Sowohl im Seeheimer Kreis, bei den Netzwerkern und den Parteilinken habe es "nicht annähernd eine ...

