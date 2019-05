Mit einem Tweet schockt Donald Trump einmal mehr die Märkte: ab dem 10.Juni werden von den USA alle Importe aus Mexiko mit 5% besteuert, jeweils zu Monatsbeginn dann eine weitere Anhebung der Zölle um 5%, sodass ab 01.Oktober dann der Zoll 25% betragen würde. Es sind vor allem amerikanische Firmen, die ihre in Mexiko gefertigten Güter in die USA importieren - es trifft also diesmal vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...