Trumps angedrohte Sonderzölle gegen Mexiko und wieder aufkommende Zinssenkungsfantasie in den USA haben den Goldpreis in Richtung 1.300 Dollar ansteigen lassen.Trump fordert vom Nachbarland eine Eindämmung der Flüchtlingszahlen in Richtung USA. Außerdem hat sich die Hoffnung auf niedrigere Leitzinsen wieder verstärkt. So zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 90 Prozent an, dass wir Ende des Jahres höhere Zinsen als heute sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...