Es gibt ja wohl tatsächlich Leute im politischen Raum, die glauben, die Union habe bei der EU-Wahl verloren, weil ein gewisser Rezo auf youtube die großartige Merkelpartei "zerstört" habe. Deshalb stand am Anfang der Illner-Show das Wort von Annegret Kramp-Karrenbauer, was wir sinngemäß so wiedergeben wollen: Was wäre, wenn 70 Zeitungsredaktionen vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...