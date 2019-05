Die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec hat seit dem Jahresanfang deutlich zulegen können. Zuletzt lief es allerdings wieder etwas holpriger und aktuell geht es sogar um den bestehenden Aufwärtstrend. Droht hier jetzt eine größere Korrektur?

In der Spitze brachte es Evotec seit Jahresanfang auf einen Kursgewinn von rund 55 %. Aktuell sind davon noch knapp 35 % übrig. Nach den Spitzenkursen bei fast 26 Euro musste die Aktie in den Korrekturmodus schalten, obwohl man selbst eigentlich weitere interessante Meldungen absetzen konnte. So hatte man erst kürzlich bekannt gegeben, den amerikanischen Biologika-Experten Just Biotherapeutics für umgerechnet rund 81 Millionen Euro übernehmen zu wollen.

Von diesem Kauf erhofft sich Evotec nach eigenen Aussagen neue Geschäftsmöglichkeiten, weshalb man auch schon ankündigte, die Wachstumsprognosen anpassen zu wollen. Ein Punkt, der natürlich an der Börse auf viel Zustimmung stieß. Die hielt nicht lange, was allerdings nicht Evotec ...

