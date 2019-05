Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Encavis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Der Solar- und Windparkbetreiber habe ein starkes erstes Quartal hinter sich und den Ausblick angehoben, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Günstiges Wetter und weitere Kapazitäten seien der Treiber. Durch die Ankündigung des Verkaufs von Minderheitenanteilen an ausgesuchten Windparks würden Barmittel frei und die Bilanz gestärkt./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2019 / 12:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-05-31/08:37

ISIN: DE0006095003