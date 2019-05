Es kursieren eine Menge Geld-Tipps, die man immer wieder hört. Während einige davon großartig sind, gibt es auch Situationen, in denen die üblichen Ratschläge fehl am Platz sind. Wenn du dich bei deinen wichtigen Geldentscheidungen auf Mythen verlässt, könntest du leider in eine sehr ungünstige Situation geraten. Es ist wichtig, finanzielle Entscheidungen sorgfältig zu recherchieren und den Status quo in Frage zu stellen, um sicherzustellen, dass du die beste Entscheidung für dich triffst. Die folgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...