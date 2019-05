Für den DAX ging es gestern wieder über die 11.900 Punkte-Marke. Am Mittwoch war er noch auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen. Auch an der Wall Street dominierten die grünen Vorzeichen. Der Dow Jones legte leicht um 0,2 Prozent zu.



Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Öl (WTI), T-Mobile US, Lynas, DAX, Deutsche Telekom, Bayer und Nel. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.