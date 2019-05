Der Handelskonflikt zwischen China und den USA beeinflusst auch weiterhin die Aktienmärkte. An den Mittelzu- und abflüssen der ETF-Märkte lässt sich ablesen, in welche Indizes Anleger derzeit bevorzugt investieren.



Sophia Wurm vom ETF Advisory der Commerzbank verrät in der aktuellen Sendung, um welche Märkte und Indizes es sich dabei handelt. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.