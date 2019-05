In dieser Woche steht uns der Höhepunkt der europäischen Klub-Fußballsaison bevor: die Endspiele in der Champions und der Europa League. Diesmal leider ohne deutsche Beteiligung - was natürlich besonders den Eintracht-Fan unter der X-Perten wurmt.



Und vielleicht noch überraschender: Auch ohne die Trikots eines namhaften deutschen Sportartikelherstellers, nämlich Adidas, der immerhin das Who-is-Who der CL-Vereine ausrüstet. Warum Adidas dennoch in diesem Jahr zu den Gewinnern gehört, was Game of Thrones mit Adidas zu tun hat, und wer am Wochenende Champions League Sieger werden wird (kleiner Scherz), das alles erfahren Sie in unserem heutigen X-Perten-Video.