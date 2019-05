FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz baut ihre Präsenz in Großbritannien aus. Wie der Münchener Versicherer mitteilte, soll die Legal & General Insurance Limited für 242 Millionen britische Pfund komplett übernommen werden. Zudem plane die Allianz SE den Kauf der restlichen Beteiligung über 51 Prozent an der LV General Insurance Group von Liverpool Victoria Friendly Society. Der Kaufpreis dafür liege bei bis zu 578 Millionen Pfund, so der DAX-Konzern. Beide Deals sollen voraussichtlich bis Jahresende abgeschlossen werden.

May 31, 2019 02:57 ET (06:57 GMT)

