FRANKFURT (Dow Jones)--In Sachsen ist die jährliche Inflationsrate im Mai wegen eines Basiseffekts deutlich gesunken. Wie das Statistische Landesamt meldete, sank die Rate auf 1,4 (April: 1,9) Prozent. Hinter dem Zickzackkurs der Inflation in den jüngsten Monaten stehen die Ferienzeiten um Ostern und Pfingsten, die regelmäßig zu größeren Preisbewegungen bei Ferienunterkünften und Pauschalreisen führen, wenn die Feiertage in einem Jahr früher als im folgenden Jahr anstehen oder umgekehrt. Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise in Sachsen um 0,3 (April: 0,9) Prozent.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise im Mai um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll ihrer Prognose zufolge von 2,0 auf 1,5 Prozent zurückgehen.

=== Mai April +++ veröffentlicht: Sachsen +0,3% gg Vm +0,9% gg Vm +1,4% gg Vj +1,9% gg Vj +++ noch nicht veröffentlicht: Bayern xx,x% gg Vm +0,7% gg Vm xx,x% gg Vj +2,0% gg Vj Brandenburg xx,x% gg Vm +0,8% gg Vm xx,x% gg Vj +1,9% gg Vj Hessen xx,x% gg Vm +0,9% gg Vm xx,x% gg Vj +1,8% gg Vj Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +1,0% gg Vm xx,x% gg Vj +2,1% gg Vj Nordrhein-Westfalen xx,x% gg Vm +1,0% gg Vm xx,x% gg Vj +2,1% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,3% gg Vm* +1,0% gg Vm (14.00 Uhr) +1,5% gg Vj* +2,0% gg Vj * = Prognose ===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.