Sachsens Jahresinflation sinkt im Mai auf 1,4 Prozent

In Sachsen ist die jährliche Inflationsrate im Mai wegen eines Basiseffekts deutlich gesunken. Wie das Statistische Landesamt meldete, sank die Rate auf 1,4 (April: 1,9) Prozent. Hinter dem Zickzackkurs der Inflation in den jüngsten Monaten stehen die Ferienzeiten um Ostern und Pfingsten, die regelmäßig zu größeren Preisbewegungen bei Ferienunterkünften und Pauschalreisen führen, wenn die Feiertage in einem Jahr früher als im folgenden Jahr anstehen oder umgekehrt.

Deutscher Einzelhandelumsatz fällt im April stärker als erwartet

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im April überraschend stark eingebrochen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten nur einen Rückgang um 0,2 Prozent prognostiziert. Die für März gemeldete Stagnation der Umsätze wurde bestätigt.

Chinas Industrieaktivität sinkt im Mai überraschend deutlich

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Mai wegen einer schwachen Auslandsnachfrage unerwartet deutlich gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich nach offiziellen Angaben auf 49,4 (April: 50,1) Punkten, wie aus den Daten der Statistikbehörde hervorgeht. Volkswirte hatten wegen der zunehmenden Spannungen im Handelsstreit zwischen China und den USA zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings schätzten sie noch einen Wert von 49,9 Punkten.

Japans Industrieproduktion steigt im April stärker als erwartet

Die Industrieproduktion in Japan ist im April überraschend deutlich gestiegen. Wie das Handelsministerium mitteilte, stieg die Produktion der in Japan hergestellten Waren auf Monatsbasis um 0,6 Prozent an. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Zudem zeigt sich damit im vergangenen Monat eine Gegenbewegung zum März, als die Produktion spürbar gesunken war.

Bank of Korea behält Zinskurs trotz steigender Risiken bei

Die südkoreanische Notenbank behält ungeachtet wachsender Risiken für die Wirtschaft ihren geldpolitischen Kurs erwartungsgemäß bei. Der Zins für siebentägiges Zentralbankgeld liegt damit unverändert bei 1,75 Prozent. Volkswirte hatten damit gerechnet, dass die Bank of Korea erstmal eine abwartende Haltung einnimmt. Zuletzt hatte die Zentralbank den Zins im vergangenen November auf das derzeitige Niveau erhöht.

Merkel grenzt sich in US-Rede scharf von Trump ab

"Global statt national, weltoffen statt isolationistisch": Unter diesem Motto hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Rede an der Harvard-Universität nachdrücklich für eine multilaterale Politik geworben. Globale Herausforderungen wie der Klimawandel, der Hunger oder "Krieg und Terrorismus" könnten nur bewältigt werden, wenn die Staaten zusammen agierten, sagte Merkel bei der akademischen Abschlussfeier der weltberühmten US-Elitehochschule.

Merkel mit Ehrendoktortitel der Harvard-Universität ausgezeichnet

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist von der weltberühmten Harvard-Universität mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet worden. Während der akademischen Abschlussfeier der US-Elitehochschule nahe Boston wurde sie mit dem Titel für ihren "standhaften" Einsatz für internationale Kooperation, die Menschenwürde und "demokratische Ideale" geehrt.

Unions-Fraktionsvorsitzender gegen vollständige Soli-Abschaffung

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, ist gegen die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. In einem Interview mit dem Handelsblatt stellt sich der CDU-Politiker damit gegen führende Vertreter seiner eigenen Partei, wie beispielsweise Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Stattdessen solle die große Koalition die Investitionen deutlich erhöhen.

USA wollen mit Strafzöllen illegale Einwanderung aus Mexiko stoppen

Mit Strafzöllen auf mexikanische Importe will Washington das Nachbarland zwingen, härter gegen illegale Einwanderung in die USA vorzugehen. Vom 10. Juni an würden Zölle in Höhe von 5 Prozent auf Einfuhren aus Mexiko verhängt, teilte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador rief die USA zum Dialog auf. In einer Erklärung des Weißen Hauses in Washington hieß es, die Zölle würden bis 1. Juli auf 10 Prozent steigen und dann jeden Monat um weitere 5 Prozentpunkte angehoben.

Demokratin Warren: Trump wäre ohne Präsidentenstatus "in Handschellen"

Aus Sicht der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Elizabeth Warren wäre US-Präsident Donald Trump längst wegen Justizbehinderung angeklagt, wenn er nicht durch seinen Präsidentenstatus geschützt wäre. "Wenn er irgendjemand anderes als der Präsident der Vereinigten Staaten wäre, wäre er in Handschellen und angeklagt", sagte die Senatorin von Massachusetts dem Fernsehsender ABC.

Pompeo: Iran will mit Angriffen auf Tanker Ölpreis hochtreiben

Die USA bezichtigen den Iran, den Ölpreis durch Angriffe auf Öltanker im Golf hochtreiben zu wollen. Die Attacken seien Versuche des Irans gewesen, den Preis für Rohöl weltweit hochzutreiben, sagte US-Außenminister Mike Pompeo in Washington. Am 12. Mai waren bei "Sabotageakten" vor der Golfküste der Emirate zwei Öltanker aus Saudi-Arabien und zwei weitere Schiffe aus den Emiraten und Norwegen beschädigt worden. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

Zeitung: Nordkoreanischer Sondergesandter für die USA hingerichtet

Nach dem ergebnislosen Gipfeltreffen von Hanoi hat Nordkorea einem südkoreanischen Zeitungsbericht zufolge seinen Sondergesandten für die USA hingerichtet. Kim Hyok Chol sei nach seiner Rückkehr im März am Mirim-Flughafen bei Pjöngjang erschossen worden, berichtete die Tageszeitung Chosun Ilbo unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen.

Philippinen schicken tonnenweise Abfall zurück nach Kanada

Nach jahrelangem Streit haben die Philippinen 69 Schiffscontainer mit Abfall nach Kanada zurückgeschickt. Das teilte Außenminister Teodoro Locsin im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der Müll war zwischen 2013 und 2014 von einer kanadischen Firma in das südostasiatische Land geschickt worden. Das Unternehmen hatte ihn fälschlicherweise als recycelbar gekennzeichnet.

