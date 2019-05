FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Futures geht es am Freitag im Verlauf aufwärts zu niemals zuvor erreichten Höhen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen bewegt sich schrittweise in Richtung des Allzeittiefs von minus 0,20 Prozent aus dem Jahr 2016. Während viele Marktteilnehmer mit dem Ende des Anleihekaufprogramms der EZB auf steigende Zinsen gesetzt haben, geht es für sie schrittweise immer tiefer in den Keller. Ein Ende ist nicht abzusehen.

Neue Impulse könnten im Tagesverlauf vorläufige Verbraucherpreisdaten aus Europa sorgen. Nach Italien und Portugal am Vormittag folgen um 14 Uhr die deutschen Mai-Daten. Die DZ Bank erwartet im Jahresvergleich einen Anstieg von 1,3 Prozent, was deutlich unter dem Konsens von 1,5 Prozent liegt. Hieraus könnte weiterer Aufwärtsdruck für den Bund-Future resultieren.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 11 Ticks auf 168,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 168,42 Prozent, was ein neues Kontrakthoch bedeutet. Das Tagestief liegt bei 168,3 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 103.273 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 133,9 Prozent.

May 31, 2019 03:01 ET (07:01 GMT)

