Die Aktie von BASF (WKN: BASF11) gehört in diesem Jahr eher zu den Papieren, die auf der Stelle getreten sind. In das neue Börsenjahr gestartet auf einem Kursniveau von knapp über 60 Euro, finden wir die Aktie gegenwärtig leicht unter dieser runden Marke wieder. Somit beläuft sich die Performance in diesem Jahr auf ein leichtes Minus. Der Grund, weshalb die Aktie des Ludwigshafener Chemieriesen in diesem Jahr nicht so recht aus den Puschen gekommen ist, hängt mit dem aktuellen Handelskrieg zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...