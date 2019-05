Die Familie Berlusconi steigt über Mediaset mit 9 % ein. Nicht der Senior ist maßgeblich, sondern die älteste Tochter, der man in Mailand Sinn für Strategie einräumt. Die Interessen von Mediaset werden zudem von französischen Investoren zusätzlich beeinflusst, so dass das Ganze eine strategische Ausrichtung für Pro Sieben bedeutet. Klug angedacht, aber wie fast immer: Italienische Investoren werden in Deutschland misstrauisch beäugt. Entscheidend ist, wie Pro Sieben nun seine eigene Strategie in Richtung Kommunikation konkretisiert. Die ersten Zielkurse liegen bei etwa 18/20 Euro.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info