Die Rendite der zehnjährigen deutschen Staatsanleihen sackt auf minus 0,20 Prozent ab und damit auf das Allzeittief von 2016. Die Strategen der Commerzbank sagen, dass sich weitere bullische Faktoren für die Anleihenotierungen entfalten und zählen auf: die angekündigten US-Strafzölle auf mexikanische Importe, der schwache chinesische Industrie-Einkaufsmanagerindex und die Sorgen um die niedrige Inflation im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag. Am Freitag werden die Mai-Verbraucherpreisdaten aus Deutschland veröffentlicht. "Außerdem bleibt das Rumoren aus der italienischen Politik auf hohem Niveau", so die Experten zu den Streitigkeiten zwischen dem Land und Brüssel. Die Bund-Zehnjahresrendite steht aktuell bei minus 0,197 Prozent.

May 31, 2019 03:35 ET (07:35 GMT)

