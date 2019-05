Für die Wirecard-Aktie geht es am Freitag bergab. Einem Bericht zufolge soll der Zahlungsabwickler bei betrügerischen Trading-Seiten mitgewirkt haben.Das Handelsblatt berichtet am Freitag, dass Wirecard als Zahlungsabwickler für betrügerische Trading-Seiten gedient haben soll. Der Meldung zufolge soll Wirecard oft in den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaften auftreten. Auch zivilrechtliche Klagen seien nicht ausgeschlossen, berichtet das Handelsblatt. Bis jetzt ist allerdings nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...