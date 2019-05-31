DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
0,65 LB.HESS.THR.CARRARA 12H/16 DE000HLB4B25 BAW/UFN
0,50 LB.HESS.THR.CARRARA 06F/17 DE000HLB4QX5 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
0,65 LB.HESS.THR.CARRARA 12H/16 DE000HLB4B25 BAW/UFN
0,50 LB.HESS.THR.CARRARA 06F/17 DE000HLB4QX5 BAW/UFN