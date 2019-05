Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen zunächst die vorläufigen Verbraucherpreise in Italien und Deutschland im Fokus, so Ulrich Wortberg, CEFA bei der Helaba.Frankreich habe für Mai einen deutlichen Rückgang der Jahresteuerungsrate gemeldet und auch in Spanien liege die Inflation nun bei 0,9% nach 1,6% im April. In Italien und Deutschland seien ebenfalls Rückgänge zu erwarten, denn der saisonale Aufschlag, der wegen Ostern im Vormonat stattgefunden habe, falle im Mai wieder weg. Die Schnellschätzung der EWU-Teuerung stehe erst nächste Woche Dienstag zur Veröffentlichung an. Insgesamt dürften die Zinserwartungen gedämpft bleiben, auch vor dem Hintergrund, dass mit Blick auf die Einkaufsmanagerindices (Montag) die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden dürften. ...

