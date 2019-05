Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet beließen die kanadischen Währungshüter am Mittwoch den Leitzins bei 1,75%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Vergleich zur letzten Sitzung hätten sich die Notenbanker dabei in ihrer Einschätzung der Inflations- und Konjunkturentwicklung in Kanada im Großen und Ganzen bestätigt gesehen und würden die wirtschaftliche Eintrübung in den vergangenen Monaten als temporären Effekt ansehen. Vor diesem Hintergrund bleibe die Bank of Canada damit bei einer neutralen Positionierung hinsichtlich weiterer Zinsanpassungen. (31.05.2019/alc/a/a) ...

