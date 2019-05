Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE nach Zukäufen in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Die beiden Akquisitionen senkten die Solvabilitötsquote des Versicherers ein wenig, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Großbritannien dürfte es nun wohl keine größeren Zukäufe mehr geben./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2019 / 07:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2019 / 07:50 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008404005