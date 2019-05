Däniken SO (awp/sda) - Das Kernkraftwerk Gösgen wird am Samstag planmässig für die Jahresrevision abgeschaltet. Der Betriebsunterbruch für den Brennelementwechsel und für die Unterhaltsarbeiten dauert rund drei Wochen. An der Jahresrevision werden laut Angaben der Betreiberin vom Freitag 36 der 177 Brennelemente ersetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...