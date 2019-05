Tagesgewinner war am Donnerstag YY Inc. mit 4,87% auf 70,24 (195% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,13%) vor Gazprom mit 3,58% auf 5,79 (36% Vol.; 1W 0,56%) und JinkoSolar mit 3,22% auf 19,88 (102% Vol.; 1W 12,63%). Die Tagesverlierer: GoPro mit -3,59% auf 6,44 (66% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,93%), Lyft mit -2,54% auf 54,83 (20% Vol.; 1W -5,64%), AMS mit -2,43% auf 29,30 (0% Vol.; 1W -9,15%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (20855,02 Mio.), Glencore (13862,14) und Amazon (11431,37). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Airbus Group (300%), YY Inc. (195%) und Immofinanz (163%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Gazprom mit 28,18%, die beste ytd ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...