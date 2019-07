Berlin (ots) - Die Unicredit hat offenbar derzeit kein Interesse an einem Kauf der Commerzbank. "Unser gruppenweiter Strategieplan basiert darauf, aus uns selber heraus zu wachsen und nicht durch Zukäufe", sagte Markus Beumer, Firmenkundenvorstand bei der deutschen Unicredit-Tochter Hypovereinsbank, im Interview mit dem Tagesspiegel (Montagausgabe).



https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/firmenkundenvorstand-der-hy povereinsbank-unicredit-hat-offenbar-kein-interesse-an-commerzbank/24 846406.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030-29021-14609



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de