FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SouthGobi Resources Ltd. HOX CA8443751059
AB/FROM ONWARDS 31.05.2019 09:50 CET
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SouthGobi Resources Ltd. HOX CA8443751059
AB/FROM ONWARDS 31.05.2019 09:50 CET