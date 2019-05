In einem sehr schwachen Marktumfeld ist auch die Aktie von Evotec deutlich unter Druck geraten. Am Freitag verliert das Papier 2,7 Prozent auf 21,77 Euro. Damit gehört die Aktie von Evotec zu den zehn größten Verlieren im MDAX des Tages. Auch wenn dies sicherlich schmerzlich ist, zumal das Papier damit auch wieder unter die wichtige Marke von 23,36 Euro zurückgefallen ist, stimmt das langfristige Bild dennoch weiterhin. Betrachtet man die Entwicklung der vergangenen 52 Wochen ist die Aktie von Evotec beispielsweise noch immer der drittstärkste Wert im MDAX mit einem Plus von 42,8 Prozent. Nur Dialog Semiconductor mit plus 51,5 Prozent und Carl Zeiss Meditec mit plus 44,7 Prozent schneiden hier noch besser ab. Dementsprechend nehmen einige Marktteilnehmer im derzeit schwachen Marktumfeld ein paar Gewinne mit. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Oktober vergangenen Jahres beträgt das Plus beispielsweise noch immer gut 25 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...