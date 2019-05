EMX Royalty konnte seine Goldprojekte Swift und Selena in Nevada an Ridgeline Minerals verkaufen. Durch den Deal erhält EMX Royalty eine Beteiligung am Unternehmen, sichert sich Lizenzgebühren und Meilensteinvorauszahlungen.

Aufstieg zum Großaktionär

EMX Royalty (1,68 CAD | 1,11 Euro; CA26873J1075), Spezialist für Royalties und Beteiligungen, bekommt laut der Vereinbarung 9,9 % an der Gesellschaft Carlin-Type Holding (CTH), deren hundertprozentige Tochter Ridgeline Minerals ist. Dazu kommt eine Produktionslizenzgebühr in Höhe von 3,25 Prozent jeweils an beiden Projekten. Zusätzlich fallen Lizenz- und Meilensteinvorauszahlungen an. Die Swift-Liegenschaft befindet sich im Mountain-Eureka-Trend und die Selena-Liegenschaft liegt in der südlichen Cherry Creek Range, beide in Nevada. Nevada steht für etwa drei Viertel der US-Goldproduktion und ist - wäre es ein Land - der viertgrößte Goldproduzent der Welt.

Die Vereinbarung im Überblick

EMX erhält nicht nur 9,9 % an den ausstehenden CTH-Aktien, sondern zusätzlich 20.000 US-Dollar bei Vertragsunterzeichnung. Ridgeline wird Explorationskapital in Höhe von mindestens 2,5 Mio US-Dollar beschaffen und für jedes Projekt jährlich Vorauszahlungen an EMX leisten. Diese beginnen am zweiten Jahrestag der Vereinbarung, betragen zu Beginn 10.000 US-Dollar und steigern sich bis auf eine Obergrenze von 75.000 US-Dollar pro Jahr. Für jedes Projekt bekommt EMX ...

