Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Nachfrage nach als sichere Häfen geltenden Staatsanleihen zum Wochenauftakt die Renditen deutlich gedrückt hatte, ließ die Dynamik im gestrigen Handelsverlauf nach, so die Analysten von Postbank Research.Sowohl in den USA als auch hierzulande habe es wenig Bewegung an den Rentenmärkten gegeben. Bundesanleihen im 10-, 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich hätten am Abend nahezu unverändert auf ihren Vortagsniveaus von -0,17%, -0,56% bzw. -0,64% rentiert. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries sei um 1 Basispunkt auf 2,23% gesunken. Heute Morgen würden die Renditen deutscher Staatsanleihen aber schon wieder spürbar nachgeben. Es sei durchaus möglich, dass die 10-jährige Bundrendite ihr bisheriges Allzeittief aus dem August 2016 von -0,19% auf Tagesschlussbasis unterbiete. (31.05.2019/alc/a/a) ...

