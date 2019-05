Hannover (www.anleihencheck.de) - Die anhaltenden Berichte, wonach China die "Seltenen Erden" als Druckmittel im Handelskonflikt einsetzen könnte, haben die Anleger am Mittwoch erneut in deutsche Staatsanleihen getrieben, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite der zehnjährigen sei nochmals auf -0,17% gesunken. Ohne nennenswerte konjunkturelle Impulse habe es am deutschen Anleihenmarkt am Donnerstag kaum Veränderungen gegeben. Die Furcht vor wirtschaftlichen Konsequenzen des Handelsstreits habe auch US-Anleger in Anleihen getrieben. Die zehnjährige Treasury habe am Mittwoch mit 2,24% rentiert, am Donnerstag 2,23%. (31.05.2019/alc/a/a) ...

