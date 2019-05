Unterföhring (ots) - 31. Mai 2019. Die Maus macht's! Mit grandiosen 15,4 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde SAT.1 an Christi Himmelfahrt mit der Sonderprogrammierung zum DISNEY FILMFEST mit weitem Abstand Marktführer. Zu diesem Erfolg trugen u.a. die Pixar-Hits "Findet Nemo" mit 17,8 Prozent Marktanteil (16:10 Uhr, E 14-49 J.) und "Findet Dorie" mit 19,1 Prozent Marktanteil (18:10 Uhr, E 14-49 J.) sowie die Free-TV-Premiere des Südsee-Abenteuers "Vaiana" (20:15 Uhr, RW ab 3 J: 3,00 Mio) mit herausragenden 21,6 Prozent Marktanteil und damit klarem Prime-Time-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen bei.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 31.05.2019 (vorläufig gewichtet: 30.05.2019)



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2