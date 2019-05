Moody's bestätigt erneut Ba3-Rating der Petro Welt Technologies AG DGAP-News: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Rating Moody's bestätigt erneut Ba3-Rating der Petro Welt Technologies AG 31.05.2019 / 11:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Solide Marktposition in Nischensegmenten. * Solide Vermögensbasis, robuste Kreditkennzahlen, solide Liquidität bieten dem Unternehmen ausreichende Flexibilität. * Die Entwicklung des Ratings ist durch die Größe des Unternehmens im Vergleich zum internationalen Wettbewerb und zunehmenden Preisdruck eingeschränkt. Wien, 31. Mai 2019 - Moody's Investors Service (Moody's) bestätigte in seiner jährlichen Aktualisierung das Rating der Petro Welt Technologies AG. Die Bestätigung des Ratings schließt auch das Ba3-Konzernrating mit stabilem Ausblick ein. In seiner Begründung führt Moody's aus, dass das Ba3-Rating der Petro Welt Technologies AG die nachgewiesene stabile Nachfrage nach Ölfeld-Services (OFS) in Russland sowie die starke Marktposition des Unternehmens in seinen Nischensegmenten spiegelt. Das solide Liquiditätsprofil bietet ausreichende Flexibilität, den Risiken im Zusammenhang mit einem widrigen Marktumfeld zu begegnen. Insgesamt geht Moody's Investors Service davon aus, dass die Petro Welt Technologies AG ihre bereinigte Verschuldungsquote (EBITDA) nachhaltig unter 2,0 halten wird. Das Rating berücksichtigt auch das dauerhafte Festhalten des Unternehmens an seiner historisch konservativen Finanzpolitik und das umsichtige Vorgehen bei der Entwicklungsstrategie. Das Rating berücksichtigt auch die der OFS-Branche inhärente Volatilität sowie ihre Abhängigkeit von potenziellen Änderungen der Marktbedingungen für Öl und Gas, einschließlich des Ölpreisumfelds. Darüber hinaus belasten die geringe Unternehmensgröße im Vergleich zum Wettbewerb, die sehr konzentrierte Kundenbasis, der zunehmende Preisdruck, das fehlende Angebot an Horizontal Drilling sowie der die Risiken in Zusammenhang mit Russlands unterentwickelten regulatorischen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen Staaten das Rating. Ausblick Der stabile Rating-Ausblick spiegelt die Erwartung von Moody's wider, dass die Petro Welt Technologies AG weiterhin robuste operative und finanzielle Ergebnisse zeigen und ein starkes Liquiditätsprofil mit konservativer Finanzpolitik demonstrieren wird, mit einer bereinigten Verschuldungsquote (EBITDA) unter 2,0. Quelle: https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1175713 Kontakt: Martin Wende (Grayling Austria GmbH) Investor Relations T: +43 1 524 4300 0 martin.wende@grayling.com 31.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20 - 0 Fax: +43 1 535 23 20 - 20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78 WKN: A0JKWU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 817853 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 817853 31.05.2019 ISIN AT0000A00Y78 AXC0123 2019-05-31/11:30