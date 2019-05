Am heutigen Freitag, dem letzten Tag im Wonnemonat Mai, stehen die internationalen Aktienmärkte mal wieder unter erheblichem Abgabedruck. Der Grund dafür ist auch schnell gefunden, denn er lautet mal wieder: Donald Trump. So hat der US-Präsident heute Nacht via Twitter angekündigt Strafzölle auf alle Importe aus Mexico zu erheben, weil ihm das Vorgehen der Mexikaner gegen illegale Grenzübertritte nicht ausreicht. Ein großer Verlierer dieser neuen Strafzölle ist wohl: Volkswagen (WKN: 766403).

Denn zwar lässt Volkswagen auch Autos in den USA bauen, das Werk in Chattanooga (Tennessee) dürfte aufgrund entsprechender Presseberichte inzwischen den meisten von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein Begriff sein. Noch stärker vertreten ist der VW-Konzern jedoch in Mexico. Dabei werden rund 90% der in Mexico zusammen gebauten Fahrzeuge letzten Endes exportiert, ein sehr großer Teil natürlich in das Nachbarland USA.

Ohnehin ist Mexico, schon beinahe traditionell, der größte Handelspartner der Vereinigten Staaten. Insofern sind Strafzölle auf Importe aus Mexico sehr problematisch. Dies sahen die Anleger an der Börse schon seit je her so. Allerdings hatten die USA und Mexico erst kürzlich ein neues Handelsabkommen ausgehandelt, ...

