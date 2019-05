Bekanntlich schießt die britische "Financial Times", in Person des Journalisten Dan McCrum, seit einiger Zeit scharf gegen Wirecard (WKN: 747206). Dies führte zwischenzeitlich sogar zu einem viel diskutierten Shortverbot der Aktie durch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Bisher erwiesen sich alle Vorwürfe, die aus London gegen Wirecard erhoben wurden, als weitestgehend haltlos, weshalb die Aktie zuletzt wieder zu einem kleinen Höhenflug ansetzte. Dieser kurzfristige Höhenflug wurde heute dann jedoch jäh unterbrochen.

Der Grund hierfür war ein negativer Artikel über Wirecard im "Handelsblatt". In diesem wird dem DAX-Konzern vorgeworfen betrügerische Trading-Netzwerke unterstützt zu haben. Konkret geht es um die Seite "Option888", die vorgegeben habe für Anleger mit Hilfe des Handels binärer Optionen große Gewinne zu erzielen. Ich bin bekanntlich nicht der größte Freund von Wirecard, denn meines Erachtens müsste das Unternehmen viel transparenter sein.

So hat man sich den Schlamassel, in den man zuletzt durch die Berichterstattung der "Financial Times" geraten ist, zum großen Teil selbst eingebrockt. Denn wenn das Management ...

