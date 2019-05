Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Oh, wie schön ist Panama - dessen Staatsanleihe (ISIN PAL634445SA3/ WKN A2R0JB) mit einem Emissionsvolumen von 713,5 Millionen USD wird am 29.09.2023 fällig, so die Börse Stuttgart.Der Termin der nächsten Zinszahlung sei auf den 29.09.2019 datiert, der Kupon betrage dabei 3,0%. Handelbar sei diese Anleihe zu einem Mindestbetrag und in kleinsten handelbaren Einheiten von gleichermaßen 1.000 USD. Panama erhalte von S&P das Rating BBB+. (Ausgabe 22 vom 31.05.2019) (31.05.2019/alc/n/a) ...

