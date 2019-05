Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notierte in der bisherigen Handelswoche (Stand: Mittwoch) in einer Handelsspanne von im Tief 167,18 Prozentpunkten bis im Hoch 168,04 Prozentpunkten, so die Börse Stuttgart.Am frühen Montagmorgen sei der Euro-Bund-Future bei recht geringen Umsätzen auf sein bisheriges Wochentief gefallen. Bis Mittwochmorgen habe sich der Euro-Bund-Future bei steigenden Umsätzen, unter den üblichen Marktschwankungen, bis auf 168,04 Prozentpunkte nach oben bewegt. Stand Mittwochmittag notiere der Euro-Bund-Future bei 167,97 Prozentpunkten. ...

