Der Großhändler Metro hat an seinem Düsseldorfer Firmensitz sein Ladeangebot kräftig ausgebaut: Statt an 18 können Mitarbeiter und Kunden jetzt an 80 Ladepunkten kostenlos aufladen. Acht der Ladepunkte sind Destination Charger von Tesla. Nach viermonatiger Bauzeit hat die Metro AG auf ihrem Unternehmenscampus in Düsseldorf-Flingern 62 neue Ladepunkte für Elektroautos in Betrieb genommen, darunter ...

