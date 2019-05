Die DZ Bank hat die Einstufung für Allianz SE nach zwei Zukäufen in Großbritannien auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 222 Euro belassen. Die Übernahmen passten in die Strategie des Versicherers, mittels ergänzenden Akquisitionen zu wachsen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die beiden Transaktionen dürften die Solvabilitätsquote nur moderat belasten. Ein zusätzliches Programm für Aktienrückkäufe im laufenden Jahr sei durch die Zukäufe jedoch wohl unwahrscheinlich geworden./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2019 / 11:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2019 / 11:21 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-05-31/13:02

ISIN: DE0008404005